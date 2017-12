Royaume-Uni: pour Noël, la reine Elizabeth II rend hommage aux victimes des attentats

La reine Elizabeth II rend hommage lundi aux victimes des attentats de Londres et de Manchester lors de son traditionnel message de Noël, selon des extraits de son discours transmis à l'avance."Ce Noël, je pense à Londres et à Manchester, dont les splendides personnalités ont brillé face aux attaques épouvantables", dit la reine dans ce discours enregistré à Buckingham palace, où elle apparaît dans une robe ivoire, arborant une broche en diamant en forme d'étoile.Plusieurs attaques ont endeuillé le Royaume-uni en 2017, faisant au total 35 morts. En mars à Londres, un assaillant a utilisé un véhicule pour percuter des passants sur le pont de Westminster avant de poignarder un policier devant le Parlement, faisant cinq morts.Deux mois plus tard, un jeune Britannique d'origine libyenne s'est fait exploser avec une puissante bombe à la sortie d'un concert de la chanteuse américaine Ariana Grande dans une grande salle de concerts de Manchester. 22 personnes sont tuées et 116 blessées, dont de nombreux enfants et adolescents.Puis, en juin, trois hommes à bord d'une camionnette ont foncé sur des passants sur le London Bridge avant d'en poignarder plusieurs dans le quartier de Borough Market, faisant huit morts.Sur une note plus personnelle, la monarque de 91 ans évoque son couple qui a fêté ses 70 ans de mariage cette année. Deux photos du couple royal, l'une en noir et blanc prise lors de leur mariage et une seconde diffusée à l'occasion de leurs noces de platine, sont posées sur un bureau à ses côtés.Dans son discours, la reine loue le "soutien" et le "sens unique de l'humour" de son époux le prince Philip qui, à 96 ans, a pris sa retraite cet été.La Reine a fêté Noël comme chaque année en famille à Sandringham, sa propriété dans le Norfolk (est de l'Angleterre) mais cette année, Meghan Markle, qui doit épouser le prince Harry en mai, les a rejoints, une première pour une fiancée.(©AFP / 25 décembre 2017 10h34)