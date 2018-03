Ruag a essuyé une chute de rentabilité en 2017, malgré des ventes en hausse

Zurich (awp) - Le fabricant de matériel militaire et aéronautique Ruag a vu son bénéfice net fondre de près d'un quart l'an dernier à 89 mio CHF. Le chiffre d'affaires s'est pourtant étoffé de 5%, pour venir chatouiller la barre des deux milliards de francs, indique le rapport d'activités publié vendredi. Unique actionnaire du groupe bernois, la Confédération pourra encore compter sur un dividende de 40 mio CHF, contre 47 mio au titre de 2016.La direction attribue le recul de la rentabilité aux frais induits par la restructuration des systèmes terrestres, à des réévaluation des coûts et revenus de plusieurs projets de l'unité Défense, à des retards de livraison pour des composants de structures d'avions ainsi qu'à la baisse des recettes générées aux Etats-Unis avec les munitions pour tireurs sportifs.L'établissement de nouveaux sites de production en Hongrie et aux Etats-Unis a également nécessité des investissements.Sur le front de la demande, le carnet de commandes s'est étoffé de 3% à 1,61 mrd CHF, en dépit d'un ralentissement de 4% des entrées d'ordres à 1,96 mrd.Conformément à la récente décision du Conseil fédéral, l'entreprise prévoit sa scission en deux entités distinctes. Ruag Suisse se concentrera sur l'approvisionnement de l'armée suisse, tandis que Ruag International poursuivra les activités militaires et civiles du groupe à l'étranger.jh/al(AWP / 23.03.2018 12h00)