Ruag abandonne l'aéroport de Berne-Belp et envisage 13 licenciements

Zurich (awp) - La filiale Aviation de Ruag va abandonner l'aéroport de Berne-Belp, avançant un faible niveau d'exploitation ainsi que le non-renouvellement de contrats. Des alternatives seront proposées aux 22 collaborateurs concernés. L'unité Défense en revanche envisage de supprimer d'ici la fin de l'année 13 postes sur ses sites de Thoune, Berne et Zurich Seebach, indique l'équipementier en armement et sous-traitant aéronautique aux mains de la Confédération dans un communiqué lundi soir.Les licenciements toucheront notamment les segments affaires et services de Ruag Defense et visent, avec la réduction des frais de déplacement à abaisser le niveau des frais généraux. Les employés concernés ont d'ores et déjà été prévenus et des entretiens personnels sont agendés pour les prochains jours.jh/rp(AWP / 28.05.2018 17h50)