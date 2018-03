Ruag conteste le Contrôle des finances, selon un rapport

Berne (awp/ats) - Le groupe Ruag, contrôlé par la Confédération et actif dans la défense et l'aéronautique, a contesté la compétence du Contrôle fédéral des finances (CDF) de réaliser des audits auprès d'elle. Cet avis, figurant dans le rapport de la Délégation des finances, étonne une commission du Conseil des Etats, d'autant plus que la loi confère ce rôle au CDF.Le Contrôle des finances dispose des compétences d'audit correspondantes pour les entreprises fédérales. La Délégation des finances des Chambres fédérales l'a précisé au chef du Département fédéral de la défense Guy Parmelin et les audits prévus ont pu avoir lieu, a indiqué mardi la commission des finances du Conseil des Etats.Après son examen du rapport de la délégation des finances, la commission valide aussi le constat de la frilosité du Conseil fédéral en matière de stratégie informatique. Elle estime qu'il faut mettre en place un pilotage global de l'informatique de la Confédération comme le recommande la délégation.ats/lk(AWP / 27.03.2018 16h10)