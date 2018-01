Rubis effectue une acquisition en Iran pour se renforcer dans le bitume

RUBIS

Paris - Le groupe français Rubis, spécialisé dans le stockage et la distribution de produits pétroliers, a annoncé vendredi l'acquisition de la société iranienne FCG afin de renforcer son activité bitume à l'international.Aucun détail financier n'a été précisé concernant le rachat de cette société privée, qui a exporté 200.000 tonnes de bitume l'an dernier, principalement vers l'Afrique de l'Est et l'Inde.FCG est active dans la production, le stockage et l'exportation de bitume à partir d'installations basées dans le port de Bandar Abbas dans le détroit d'Ormuz.Rubis explique dans un communiqué que cette acquisition doit lui permettre d'"accélérer son développement en Inde et en Afrique".Le groupe français veut élargir son offre bitume et se positionner sur de nouveaux marchés. Pour cela, il entend consentir "près de 100 millions d'euros d'investissement au cours des deux prochains exercices".jmi/tq/pb(©AFP / 12 janvier 2018 17h12)