Rubis: l'activité bondit au 1T, soutenue par sa branche Support et services

RUBIS

Paris - Le groupe français Rubis, spécialisé dans le stockage et la distribution de produits pétroliers, a annoncé mercredi un chiffre d'affaires en forte hausse au premier trimestre, tiré par sa branche Support et services.Sur les trois premiers mois de l'année, son chiffre d'affaires a atteint 1,22 milliard d'euros, en hausse de 36% par rapport à la même période l'an dernier, a indiqué le groupe dans un communiqué. A périmètre comparable, la hausse est moindre, de 23%.Rubis a profité d'une série d'acquisitions annoncées l'an dernier, avec notamment le rachat du premier distributeur de produits pétroliers de Madagascar et du premier réseau de stations-service d'Haïti.La branche Energie, dédiée à la distribution de carburants, a vu son activité progresser de 25%, à 794 millions d'euros, avec des volumes en hausse de 28%. A périmètre constant, la croissance du chiffre d'affaires n'est que de 8%.Le chiffre d'affaires de son pôle Support et services (raffinerie aux Antilles, transport et négoce-approvisionnement) a pour sa part bondi de 103%, à 336 millions d'euros, grâce à l'activité dans les Caraïbes et l'océan Indien.L'activité Rubis Terminal (stockage de produits liquides) a pour sa part baissé de 8%, à 87 millions d'euros, en France comme à l'étranger.Le groupe n'a pas indiqué ses perspectives pour l'exercice 2018. L'an passé, ses ventes avaient progressé de 31% à 3,9 milliards d'euros, grâce aux différentes acquisitions.as/jmi/liu/bh(©AFP / 09 mai 2018 17h59)