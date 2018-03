Rubis: le bénéfice net bondit de 28% en 2017 porté par des acquisitions

RUBIS

Paris - Le groupe français Rubis, spécialisé dans le stockage et la distribution de produits pétroliers, a annoncé jeudi avoir augmenté de 28% son bénéfice net en 2017, grâce à des acquisitions et à la bonne tenue de sa branche énergie.Le bénéfice net de l'entreprise s'est établi à 266 millions d'euros, contre 208 millions d'euros un an auparavant, a indiqué le groupe dans un communiqué.Le résultat opérationnel courant a également connu une évolution positive, progressant de 23% à 368 millions d'euros pour un chiffre d'affaires, déjà publié, de 3,9 milliards d'euros (+31%).La branche Énergie, spécialisée dans la distribution de carburants, "a constitué le moteur de cette performance", a expliqué la société.Cette activité a bénéficié de volumes en hausse de 19% tirés notamment par de nouveaux gains de parts de marché et les activités de distribution de fioul acquises à Haïti (mai 2017) et à Madagascar (juillet 2017).Fort de ses résultats, Rubis s'est dit "confiant dans sa capacité à continuer de générer de la croissance organique et à poursuivre sa politique d'acquisitions".as/ef/LyS(©AFP / 15 mars 2018 18h20)