Rubis: le chiffre d'affaires 2017 bondit grâce aux acquisitions

RUBIS

Paris - Le groupe français Rubis, spécialisé dans le stockage et la distribution de produits pétroliers, a vu son chiffre d'affaires bondir en 2017 grâce à plusieurs acquisitions, selon un communiqué publié jeudi.Son chiffre d'affaires a ainsi progressé de 31% à 3,9 milliards d'euros l'an dernier. Sur le seul quatrième trimestre, il a pris 37% à 1,1 milliard."L'ensemble de l'exercice 2017 affiche d'excellentes performances avec des volumes globaux en hausse", souligne Rubis.La branche Energie, dédiée à la distribution de carburants, a vu son chiffre d'affaires annuel progresser de 26% à 2,7 milliards d'euros.Ses volumes publiés ont progressé de 19% mais de seulement 3% à structure et périmètres comparables. Cette activité a en effet bénéficié des activités de distribution de fioul acquises à Haïti (mai 2017) et à Madagascar (juillet 2017).L'activité support et services (raffinerie aux Antilles, shipping et négoce-approvisionnement) a vu pour sa part son chiffre d'affaires bondir de 59% à 895 milions d'euros. L'activité Rubis Terminal (stockage de produits liquides) a progressé de 14% à 329 millions d'euros.Rubis publiera ses résultats annuels le 15 mars.jmi/ef/tes(©AFP / 08 février 2018 17h05)