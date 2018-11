Rugy réunira les acteurs du bâtiment prochainement

Paris - Le ministre de la Transition écologique et solidaire François de Rugy a annoncé vendredi vouloir "réunir les acteurs du bâtiment et de l'énergie dans les semaines à venir" pour organiser la rénovation énergétique des bâtiments.Dans la stratégie énergétique dévoilée par le gouvernement dans la Programmation pluriannuelle énergétique (PPE), "le premier pilier est la baisse des consommations [...] et pour y arriver il faut changer d'échelle", a déclaré le ministre sur RMC/BFM TV.François de Rugy veut "la réforme de notre système d'aides qui n'est pas efficace" et la "mobilisation de financements privés".Il envisage la création de "package" élaboré avec des professionnels de la construction, de la fourniture d'énergie qui permettrait de rénover une habitation dans son ensemble, en incluant également les banques pour le financement.Le plan de rénovation énergétique des bâtiments, lancé début 2018, vise à rénover 500.000 logements par an pour un budget public de 14 milliards d'euros sur cinq ans.Dans l'immédiat, les professionnels du secteur regrettent néanmoins certaines mesures du budget 2019, dont notamment la suppression des fenêtres dans le crédit d'impôt alloué aux particuliers pour leurs travaux de rénovation énergétique.Parmi les autres éléments saillants de la PPE, feuille de route dévoilée mardi pour les dix prochaines années par le président Emmanuel Macron, la part du nucléaire doit être ramenée à 50% de la production d'électricité à l'horizon 2035.M. Macron a également annoncé que le soutien au développement des énergies renouvelables va passer de 5 milliards actuellement à 7 à 8 milliards d'euros par an.(©AFP / 30 novembre 2018 09h31)