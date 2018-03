Russie: 37 morts dans l'incendie d'un centre commercial en Sibérie (agences)

Moscou - Au moins 37 personnes ont péri dimanche dans l'incendie d'un centre commercial à Kemerovo, ville industrielle en Sibérie occidentale, a indiqué l'agence publique russe TASS, citant les enquêteurs."Pour l'heure, nous pouvons confirmer la mort de 37 personnes dans l'incendie du centre commercial à Kemerovo", a indiqué le Comité d'enquête russe, cité par l'agence.Un bilan initial établi par le Comité d'enquête faisait état de 5 morts, dont un enfant, et d'une trentaine de blessés.L'incendie s'est déclaré au troisième et dernier étage d'un centre commercial, au coeur de Kemerovo, selon l'antenne locale du ministère russe des Situations d'urgence.Doté d'un sauna, de plusieurs salles de cinéma et de restaurants ainsi que d'une salle de bowling, le centre commercial était très fréquenté dimanche.(©AFP / 25 mars 2018 20h44)