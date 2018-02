Russie: Novatek rachète des actifs gaziers du diamantier Alrosa

ALROSA

NOVATEK

Moscou - Novatek, première entreprise gazière privée russe, a annoncé lundi avoir racheté des activités gazières dans l'Arctique au diamantier Alrosa pour environ 430 millions d'euros."Novatek a remporté les enchères" pour racheter l'intégralité de deux activités d'exploration et de production d'Alrosa pour un montant de 30,3 milliards de roubles soit 430 millions d'euros au taux actuel, a indiqué Novatek dans un communiqué.Les activités rachetées exploitent deux champs gaziers dans le district autonome Yamal-Nenets, en Sibérie arctique: le premier "contient des ressources en hydrocarbures estimées à 436 millions de barils d'équivalent pétrole (...) et a produit 1,6 milliard de mètres cubes de gaz naturel" en 2017 et le deuxième des ressources estimées à "650 millions de barils équivalent pétrole", précise Novatek.Ces actifs "contribueront à notre production de gaz et de liquides pour approvisionner notre chaîne de traitement des condensats de gaz, maximisant ainsi la rentabilité du groupe", a commenté le président de Novatek, Leonid Mikhelson, cité dans ce communiqué.Novatek a investi des sommes importantes ces dernières années pour se développer et tailler des croupières face au géant public du secteur Gazprom. Il a notamment lancé fin 2017 avec le français Total la gigantesque usine de liquéfaction de gaz naturel Yamal dans l'Arctique.apo/gmo/pid(©AFP / 19 février 2018 12h29)