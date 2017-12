Russie: Poutine appelle Trump à une "coopération pragmatique"

Le président russe Vladimir Poutine a appelé son homologue américain Donald Trump à une "coopération pragmatique" à l'occasion de ses voeux de nouvel an, a indiqué samedi le Kremlin."Un dialogue russo-américain constructif est particulièrement nécessaire pour renforcer la stabilité stratégique dans le monde", affirme un communiqué du président russe adressé aux dirigeants du monde pour la nouvelle année.Selon le communiqué de la présidence, Vladimir Poutine a estimé que "le respect mutuel" devait constituer "une base au développement des relations" entre les deux pays."Cela devrait nous permettre d'avancer vers une coopération pragmatique, orientée sur le long terme", a ajouté le président russe.Le président Poutine a envoyé des messages à d'autres chefs d'Etat, notamment ceux des pays de l'ancienne URSS, au Français Emmanuel Macron, à l'Allemande Angela Merkel et au président syrien Bachar al-Assad, a ajouté le Kremlin.Dans ses voeux au président syrien, qu'il a rencontré début décembre en Syrie, Vladimir Poutine "exprime le sincère désir de voir la poursuite de changements majeurs en Syrie dans l'année qui vient"."La Russie continuera d'exprimer toutes formes de soutiens à la République arabe syrienne dans le but de protéger sa souveraineté, son unité et son intégrité territoriale".Le président russe a ordonné mi-décembre un retrait partiel des troupes déployées depuis septembre 2015 en Syrie en soutien à l'armée de Bachar al-Assad, estimant que leur mission avait été "brillamment accomplie".Dans ses voeux au président français Emmanuel Marcron, M. Poutine a également salué la rencontre à Versailles entre les deux hommes en mai et leurs contacts téléphoniques, qui ont permis "d'évoquer de nombreux problèmes actuels".Utilisant le tutoiement, le président russe a également invité M. Macron à se rendre en Russie et dit espérer "la poursuite d'un dialogue constructif", selon le communiqué du Kremlin.(©AFP / 30 décembre 2017 15h28)