Russie: Poutine remplace le chef de l'agence spatiale russe

Moscou - Le président Vladimir Poutine a remplacé jeudi le patron de la très stratégique agence spatiale russe Roskosmos, éclaboussée ces dernières années par une série de revers, y nommant l'ex-vice-Premier ministre Dmitri Rogozine, a annoncé le Kremlin.Jusqu'à la semaine dernière vice-Premier ministre chargé de superviser le complexe militaro-industriel, Dmitri Rogozine est connu pour ses propos virulents contre les Occidentaux et est visé par des sanctions des Etats-Unis, partenaire majeur de la Russie dans le secteur spatial.Il remplace Igor Komarov, en poste depuis 2015."Je ferai tout mon possible et tout le nécessaire pour justifier votre confiance", a assuré M. Rogozine, selon des images diffusées par la télévision publique russe Rossia 24.La Russie a connu ces dernières années une série de revers retentissants ayant entaché la réputation de son secteur spatial.La Russie a ainsi brièvement perdu le contact en décembre 2017 avec le premier satellite angolais de télécoms lancé du cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan, avant de réussir à récupérer la liaison. Mais sa viabilité à long terme reste incertaine.En novembre 2017, le contact avec le satellite météorologique Meteor et plusieurs autres petits satellites a été entièrement perdu après leur lancement depuis le cosmodrome de Vostotchny, qui doit à long terme remplacer Baïkonour et dont la construction avait coûté de 300 à 400 milliards de roubles (4 à 5,3 milliards d'euros).La Russie reste cependant à la pointe dans le domaine spatial, possédant les seules fusées capables d'acheminer et rapatrier les équipages de la Station spatiale internationale (ISS), dont elle fournit également le principal module.Seize pays participent à l'ISS, avant-poste et laboratoire mis en orbite en 1998, qui a coûté au total 100 milliards de dollars, financés pour la plus grande part par la Russie et les États-Unis.Il s'agit d'un des rares domaines de coopération bilatérale non affectés par les fortes tensions entre ces deux pays.(©AFP / 24 mai 2018 12h44)