Russie: Poutine remplace le chef de l'agence spatiale russe

Moscou - Le président Vladimir Poutine a remplacé jeudi le patron de la très stratégique agence spatiale russe Roskosmos, éclaboussée ces dernières années par une série de revers, y nommant l'ex-vice-Premier ministre Dmitri Rogozine."Dmitri Rogozine a été nommé directeur général de l'agence Roskosmos", indique un décret présidentiel publié sur le site du Kremlin et qui entre en vigueur immédiatement.Jusqu'à la semaine dernière vice-Premier ministre chargé de superviser le complexe militaro-industriel, Dmitri Rogozine est connu pour ses propos virulents contre les Occidentaux et est visé par des sanctions des Etats-Unis, partenaire majeur de la Russie dans le secteur spatial.Il remplace Igor Komarov, en poste depuis 2015."Vous m'avez présenté des rapports et des propositions visant à renforcer et développer cette société", a indiqué M. Poutine, lors d'une rencontre avec Dmitri Rogozine."Et maintenant, vous disposer d'une bonne opportunité d'entamer la mise en place de vos propres projets en tant que dirigeant de Roskosmos", a-t-il souligné, en chargeant notamment l'ancien vice-Premier ministre de "renforcer l'équipe" de l'agence avec "de bons spécialistes et des scientifiques de haut niveau".La Russie a connu ces dernières années une série de revers retentissants ayant entaché la réputation de son secteur spatial.La Russie a ainsi brièvement perdu le contact en décembre 2017 avec le premier satellite angolais de télécoms lancé du cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan, avant de réussir à récupérer la liaison. Mais sa viabilité à long terme reste incertaine.En novembre 2017, le contact avec le satellite météorologique Meteor et plusieurs autres petits satellites a été entièrement perdu après leur lancement depuis le cosmodrome de Vostotchny, qui doit à long terme remplacer Baïkonour et dont la construction avait coûté de 300 à 400 milliards de roubles (4 à 5,3 milliards d'euros).La Russie reste cependant à la pointe dans le domaine spatial, possédant les seules fusées capables d'acheminer et rapatrier les équipages de la Station spatiale internationale (ISS), dont elle fournit également le principal module.Seize pays participent à l'ISS, avant-poste et laboratoire mis en orbite en 1998, qui a coûté au total 100 milliards de dollars, financés pour la plus grande part par la Russie et les États-Unis.Il s'agit d'un des rares domaines de coopération bilatérale non affectés par les fortes tensions entre ces deux pays.Alors que M. Rogozine est visé par des sanctions américaines en raison de la crise ukrainienne, avec sa nomination, "il y aura évidemment des complications" dans la coopération spatiale entre la Russie et les Etats-Unis, a affirmé à l'AFP un expert dans le domaine spatial et blogueur Vitali Egorov.Pour sa part, Konstantine Kreïdenko, rédacteur de la revue spécialisée "Nouvelles de GLONASS", juge "impossible" que cette nomination puisse affecter la coopération spatiale russo-américaine."Nous coopérons avec les Etats-Unis de manière si étroite dans tous les domaines liés à l'espace que les sanctions ne peuvent simplement pas la perturber", a-t-il assuré à l'AFP.(©AFP / 24 mai 2018 14h25)