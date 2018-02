Russie: Saratov Airlines suspend l'exploitation de ses An-148 après le crash

La compagnie aérienne russe Saratov Arilines a annoncé lundi avoir décidé de suspendre l'exploitation de ses six Antonov An-148 à la suite du crash d'un de ces appareils près de Moscou avec 71 personnes à bord."La direction de Saratov Airlines a décidé de suspendre temporairement les vols des An-148", a indiqué la société dans un communiqué. Elle a ajouté disposer de six appareils de ce type dans sa flotte, sans préciser si ce chiffre comprenait celui qui s'est écrasé dimanche.Cette décision fait suite au crash d'un An-148 de la compagnie près de Moscou dimanche peu après avoir décollé de l'aéroport de Domodedovo, qui a fait 71 morts.Les autorités ont indiqué étudier toutes les hypothèses, citant les conditions climatiques, le facteur humain ou un problème technique, sans mentionner la piste terroriste.L'An-148 est un modèle biréacteur relativement récent du constructeur Antonov qui a réalisé son premier vol en 2004. Ce court-courrier peut transporter jusqu'à 85 passagers sur des distances entre 2.100 et 4.400 kilomètres selon les versions.Depuis son entrée en exploitation ce type d'avion a connu au moins cinq incidents impliquant le train d'atterrissage, le système électrique et le système de guidage.Mis en service en 2010, l'appareil qui s'est crashé dimanche avait subi un contrôle poussé en janvier, qui n'avait révélé aucun défaut ou problème technique, selon Saratov Airlines.(©AFP / 12 février 2018 12h38)