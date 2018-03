Russie: Telegram sommé de livrer des clés de cryptage aux services de sécurité

Moscou - Les autorités russes ont sommé jeudi la messagerie Telegram de fournir sous 15 jours les clés de cryptage permettant de lire les messages de ses utilisateurs aux services secrets russes (FSB) sous peine de blocage.Dans un communiqué publié sur son site, l'agence de régulation des télécoms Roskomnadzor intime la messagerie, populaire pour offrir un niveau élevé de confidentialité, de "fournir au FSB les informations nécessaires pour décoder les messages électroniques reçus, transmis, en cours d'envoi".Cet avertissement intervient après une décision de la Cour suprême de rejeter une plainte de la messagerie qui tentait de faire annuler une condamnation précédente.Mi-octobre, la justice russe avait condamné Telegram, connue pour offrir une grande sécurisation et parfois critiquée pour être utilisée par des groupes terroristes, à une amende de 800.000 roubles (18.000 euros) pour avoir refusé de coopérer avec le FSB.Les demandes du FSB sont "techniquement impossible à exécuter" et violent la Constitution russe qui protège le droit au secret de la correspondance, avait affirmé sur le réseau social VK le fondateur de Telegram, Pavel Dourov.Ce jeune génie de l'internet russe, qui a déjà défié à plusieurs reprises les autorités et a quitté la Russie en 2014 en invoquant des tensions avec les autorités, avait alors appelé tout avocat souhaitant faire appel de cette décision de justice à contacter Telegram.Après l'attaque terroriste qui avait fait 16 morts dans le métro de Saint-Pétersbourg le 3 avril, le FSB avait ainsi affirmé que l'auteur de l'attentat et ses complices avaient utilisé Telegram "pour dissimuler leurs plans criminels".La messagerie avait échappé à un blocage en juin après avoir accepté de fournir au régulateur russe des informations pour être intégrée au registre des diffuseurs d'information, ce qu'elle refusait auparavant.(©AFP / 20 mars 2018 11h36)