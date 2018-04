Russie: l'historien Dmitriev blanchi des accusations de pédopornographie

L'historien Iouri Dmitriev, connu pour ses recherches sur les disparus de la terreur stalinienne, est sorti libre jeudi du tribunal qui le jugeait pour des accusations de pédopornographie dénoncées par ses soutiens comme visant son travail mémoriel."Je suis libre!", a lancé le sexagénaire au visage émacié et à la barbichette blanche, très ému, à sa sortie de la salle d'audience de Petrozavodsk (nord-ouest). "Je remercie tout le monde pour leur soutien. Sans vous, ils m'auraient dévoré".De tels cas d'acquittement sont très rares dans le système judiciaire russe.Iouri Dmitriev, 62 ans, dirige l'antenne de Memorial, la principale organisation russe de défense des droits de l'Homme, en Carélie, une région russe frontalière de la Finlande. Il était accusé d'avoir réalisé des images "pornographiques" de sa fille adoptive, ce qu'il a toujours démenti, et avait passé un an en détention provisoire.Selon son avocat Viktor Anoufriev, il a été acquitté de ces charges mais a été reconnu coupable de détention illégale d'armes et écopé de deux ans et demi de contrôle judiciaire. La justice russe a considéré qu'il en a déjà purgé deux ans et trois mois avant son procès et il devra donc encore pointer au poste de police régulièrement pendant trois mois."Il leur était impossible de me libérer complètement, c'est pourquoi ils ont pris comme prétexte un bout de métal que j'ai trouvé il y a 20 ans", a réagi Iouri Dmitriev, en référence à l'arme qu'il était accusé de receler.Le parquet avait requis neuf ans de camp contre l'historien, qui a toujours assuré avoir pris les photos de sa fille à des "fins médicales" pour suivre l'évolution de la fillette, qui était extrêmement maigre et maladive dès sa naissance.Ses soutiens dénonçaient toute l'affaire comme une tentative des autorités d'intimider et de faire taire l'historien, dont les travaux ont permis de faire la lumière sur des pages sombres de l'histoire de l'URSS."J'espère que ce procès servira d'exemple et que ceux qui l'avaient orchestré comprendront qu'on ne peut pas nous avoir si facilement", a réagi auprès de l'AFP l'historien Anatoli Razoumov, spécialiste lui aussi de la répression stalinienne."Il s'agit d'une victoire du droit, qui n'a été obtenue qu'avec de grands efforts. Il faut des efforts colossaux pour parvenir à un jugement juste en Russie", souligne Oleg Orlov, membre dirigeant de l'ONG Memorial.Après plus d'un an en détention provisoire, M. Dmitriev avait été remis en liberté fin janvier en attendant le verdict. Ses soutiens y avaient vu une conséquence de la faiblesse des preuves à charge.Pendant près de 30 ans, Iouri Dmitriev a dressé la liste de 40.000 noms de personnes exécutées et déportées en Carélie pendant la terreur stalinienne. Il est également à l'origine de la découverte de l'un des plus grands charniers de la région, à Sandarmokh, où ont été fusillées environ 9.000 personnes.En 2003, il a retrouvé les sépultures de milliers de prisonniers ayant participé à la construction du canal de la mer Blanche entre 1931 et 1933. Trois ans plus tard, il a découvert les fosses communes comportant les corps des détenus du camp de travail des îles Solovki (nord).Des défenseurs russes des droits de l'Homme, dont l'écrivaine et fondatrice du Groupe d'Helsinki Lioudmila Alexeïeva, avaient appelé le tribunal à rendre un jugement "légitime et juste" tout en pointant du doigt de nombreuses violations lors de la procédure d'enquêteLe travail de mémoire reste difficile en Russie plus de 80 ans après l'apogée de la terreur stalinienne, qui a fait des millions de victimes, des personnes exécutées, envoyées au Goulag, déportées dans des régions insalubres ou ayant succombé à la famine.Memorial, qui joue un rôle de premier plan dans les recherches sur les répressions staliniennes, se plaint d'être entravé dans son travail par les autorités.En 2016, Memorial a été classé sous la dénomination controversée d'"agent de l'étranger" et plusieurs de ses locaux ont été victimes de perquisitions, d'incendie ou de pressions policières.(©AFP / 05 avril 2018 18h00)