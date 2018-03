Moscou - Le député Léonid Sloutski, accusé de harcèlement sexuel, a été blanchi mercredi par la commission d'éthique du parlement russe, qui a critiqué les journalistes femmes l'ayant dénoncé pour l'avoir fait "pendant la campagne électorale"."La commission n'a pas trouvé de violations des règles de comportement chez M. Sloutski", a déclaré aux journalistes le chef de la commission d'éthique de la Douma, Otari Archba."Les membres de la commission ont posé beaucoup de questions, ils ont à plusieurs reprises soulevé la question de ce qui les a poussées à faire ces déclarations en période de campagne électorale. Et pourquoi se sont-elles souvenues de cela un an plus tard, quatre ans plus tard et sept ans plus tard?", a demandé M. Archba.Deux journalistes couvrant l'actualité de la Douma, la chambre basse du Parlement russe, et une chargée de production avaient accusé fin février le chef du Comité pour les Affaires internationales de la Douma, Léonid Sloutski, 50 ans, de harcèlement sexuel.M. Sloutski "a posé sa main sur mon pubis et a remonté la main" en 2017, a notamment raconté une journaliste, sous couvert d'anonymat, citée par la chaîne de télévision d'opposition Dozhd le 22 février. La journaliste Ekaterina Kotrikadzé, vice-présidente de la chaîne de télévision russe indépendante RTVI, avait quelques jours plus tard dénoncé des faits similaires.La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a elle aussi révélé le 10 mars avoir été harcelée sexuellement par Léonid Sloutski.La commission d'éthique de la Douma a écouté mercredi pendant près d'une heure deux journalistes ayant accusé M. Sloutski, Farida Roustamova, correspondante du service russe de la BBC, et Daria Jouk, productrice de la chaîne Dozhd. La commission a ensuite interrogé le député.Celui-ci n'a pas souhaité commenter la réunion, se contentant de dire que le comité qu'il dirige "est débordé de travail" après l'élection présidentielle. "J'espère que la commission d'éthique dont je suis membre va mettre un point final constructif" dans cette affaire, a-t-il affirmé, souriant, aux journalistes."Je ne m'attendais pas à une autre décision de la commission d'éthique. (...) Les députés n'ont même pas essayé d'analyser ce qui s'est passé, ils ont seulement fait part de leur point de vue sur la vie et la morale", a affirmé après la réunion Farida Roustamova."Leur proposition de nous adresser aux forces de l'ordre n'est pas réalisable, car dans la législation russe il n'y a pas d'article sur le harcèlement sexuel", a regretté la jeune femme."Ils nous ont écoutés pendant 50 minutes et Sloutski pendant 10 minutes seulement et cela leur a suffi pour prendre une décision. Ils l'avaient probablement prise d'avance", a estimé pour sa part Daria Jouk.Quelques personnes, membres du syndicat des journalistes russes et de l'ONG Amnesty International, ont manifesté devant la Douma pour soutenir les jeunes femmes."Ces trois cas ne sont pas uniques. Les médias d'Etat n'en parlent pas. Il faut en parler publiquement et faire comprendre à d'autres jeunes femmes qui ont vécu la même chose qu'il ne faut pas avoir peur. La société va les soutenir, bien que certains vont dire des saletés à leur égard", a estimé un des manifestants, le journaliste Alexeï Kovalev, brandissant une pancarte "Bas les pattes des journalistes".Fin février, M. Sloutski avait dénoncé sur sa page Facebook une "vile et basse provocation" visant à le "salir". Il s'est ensuite excusé à l'occasion de la journée internationale des femmes le 8 mars : "à celles d'entre vous à qui j'ai causé volontairement ou involontairement des soucis je voudrais demander de me pardonner. Croyez-moi, je ne le faisais pas par méchanceté".(©AFP / 21 mars 2018 18h10)