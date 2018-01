Russie: le portail Mail.ru va racheter une pointure du e-sport

AMAZON.COM

Moscou - La holding internet russe Mail.ru, contrôlée par le magnat Alicher Ousmanov, a annoncé lundi un accord pour racheter ESForce, une des plus grandes entreprises de e-sport, pour 100 millions de dollars.La transaction, en numéraire, "devrait être conclue au cours du premier trimestre de 2018", a indiqué le groupe dans un communiqué."Le marché mondial du e-sport continue de croître de manière exceptionnelle", a déclaré dans ce communiqué le directeur général de Mail.ru Boris Dobrodeev, affirmant qu'il pourrait "surpasser le marché du sport traditionnel au cours de la prochaine décennie".Contrôlé par le milliardaire Alicher Ousmanov, Mail.ru est à l'origine une plate-forme de courrier électronique. Il a été actionnaire de pionniers du secteur technologique, comme Facebook avant son introduction en Bourse.Il cherche récemment à se diversifier, contrôlant le premier réseau social russe VKontakte et multipliant les initiatives dans le mobile.En avril 2017,le groupe a annoncé des investissements de 100 millions de dollars pour se renforcer dans le jeu vidéo.ESForce est un des acteurs majeurs du e-sport dans le monde et le numéro un du secteur en Russie et en Europe de l'Est, selon Mail.ru. La société détient entre autres deux équipes réputées, SK Gaming et Virtus Pro, et produit des contenus en streaming sur diverses plates-formes consacrées aux e-sports.apo/gmo/LyS(©AFP / 22 janvier 2018 15h44)