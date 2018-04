Russie: les marchés boursiers chutent après les sanctions américaines

Les marchés boursiers russes étaient en fort repli lundi après l'annonce vendredi de nouvelles sanctions américaines contre plusieurs hommes d'affaires, des hauts responsables et des entreprises russes.A la Bourse de Moscou, l'indice RTS (libellé en dollars) chutait de 4,67% vers 07H45 GMT et le Micex (en roubles) de 4,16%.Le rouble a également souffert, le dollar montant à 58,68 roubles (+50 kopecks) vers 07H45 GMT et l'euro à 72,00 roubles (+62 kopecks).Il s'agit du plus bas niveau du rouble par rapport à l'euro depuis début août 2017, selon l'agence Interfax.Les nouvelles sanctions américaines visent 38 personnes et entreprises qui s'ajoutent aux 24 déjà ciblées mi-mars en réponse à une ingérence électorale et à plusieurs cyberattaques dont est accusée la Russie.Parmi les personnes ciblées figurent des "oligarques" proches du Kremlin et leurs entreprises, de hauts responsables russes et la société chargée des exportations d'armements de Moscou, Rosoboronexport.Pendant ce temps sur la Bourse de Hong Kong, la société russe Rusal, l'un des premiers producteurs d'aluminium dans le monde, perdait près de la moitié de sa valeur, ce qui pourrait selon lui aboutir à un "défaut" sur une partie de sa dette.Le multimilliardaire Oleg Deripaska et plusieurs entreprises qu'il contrôle, dont Rusal, figurent sur la liste des sanctions.(©AFP / 09 avril 2018 10h50)