Russie: manifestations de partisans de Navalny contre un scrutin "de dupes"

Des partisans de l'opposant numéro un au Kremlin, Alexeï Navalny, répondaient dimanche à son appel à manifester en Russie et la police a fait irruption dans ses bureaux à Moscou, procédant à des arrestations.M. Navalny a appelé ses partisans à manifester pour dénoncer la "supercherie" de l'élection présidentielle du 18 mars que devrait remporter Vladimir Poutine selon toute vraisemblance.Déclaré inéligible en raison d'une condamnation pénale qu'il estime avoir été orchestrée par le Kremlin, Alexeï Navalny ne peut pas participer à l'élection.A deux mois du scrutin, il a prévu des rassemblements dans plus de 100 villes avec le slogan "Ce ne sont pas des élections mais une duperie".Dimanche, avant le début prévu pour 11H00 GMT des principales manifestations à Moscou et Saint-Pétersbourg, la police a fait irruption dans les bureaux de M. Navalny dans la capitale russe en utilisant une meuleuse et procédé à des arrestations, a annoncé son équipe sur les médias sociaux.La police a arrêté des employés de l'organisation de M. Navalny, le Fonds de lutte contre la corruption (FBK), et des partisans de l'opposant en régions, selon la même source.M. Navalny a néanmoins réitéré son appel à manifester, assurant dans une vidéo qu'il comptait se rendre à la manifestation de Moscou malgré la menace d'arrestation."Si vous n'y allez pas, plus tard vous ne vous le pardonnerez pas", a dit le charismatique blogueur anti-corruption, "tôt ou tard ils viendront découper votre porte aussi".Il a précisé que des policiers surveillaient son immeuble mais qu'il ne se trouvait pas chez lui. "Police, police, la police est partout", a-t-il ajouté.Les autorités ont renforcé la sécurité dans le centre de Moscou notamment sur la principale artère du centre, la rue Tverskaïa où M. Navalny a donné rendez-vous à ses partisans.La mairie de Moscou n'a pas autorisé cette manifestation et prévenu qu'elle exigera "des mesures judiciaires" contre l'opposant.Dimanche matin, des opposants s'étaient rassemblés dans l'extrême-orient russe et en Sibérie, notamment à Iakoutsk par quelque -45°.Une quarantaine de personnes ont été arrêtées dans le pays, selon l'ONG russe OVD-Info."Dans cette situation où tout est interdit, la chose la plus importante que chacun puisse faire, c'est de venir manifester pacifiquement dimanche", avait assuré M. Navalny vendredi dans une précédente vidéo.Alexeï Navalny, 41 ans, a été détenu à trois reprises en 2017 pour avoir organisé des manifestations non autorisées réunissant parfois des dizaines de milliers de participants à travers la Russie, avec à la clef plusieurs centaines d'arrestations."Si la manifestation n'a pas été autorisée, elle aura assurément des conséquences en termes de violation de la loi", a prévenu vendredi le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, assurant que ces manifestations ne constituaient pas "un défi personnel" pour le président Vladimir Poutine.M. Navalny avait fait part sur Twitter d'une perquisition vendredi de la police dans ses locaux à Moscou, quelques jours après des opérations similaires dans plusieurs QG régionaux de son mouvement. Plusieurs militants avaient été interpellés.Des SMS appelant les parents à ne pas laisser leurs adolescents participer aux manifestations circulaient samedi, a également signalé M. Navalny. Malgré les entraves des autorités, l'opposant a gagné une fidèle base de soutiens, parmi lesquels de très jeunes Russes.Faute de pouvoir se présenter le 18 mars, Alexeï Navalny compte peser sur le taux de participation en appelant à boycotter cette élection."Il n'y a actuellement pas de vraies élections et nous exigeons qu'on nous les rende", avait-il expliqué à l'AFP. Le scrutin "consiste de fait à renommer Poutine"."Notre meilleure et unique stratégie consiste en a) le boycotter, b) manifester activement pour un boycott, c) ne reconnaître ni le scrutin, ni ses résultats", avait-il détaillé sur son blog.M. Poutine devrait remporter un quatrième mandat qui le maintiendrait au pouvoir jusqu'en 2024, sauf énorme surprise.Mais sa victoire pourrait être ternie par un faible taux de participation, véritable casse-tête pour le pouvoir, a dit à l'AFP Lev Goudkov, directeur du centre de sondage indépendant Levada.En novembre, 58% des Russes se disaient prêts à aller voter, contre 69% lors de l'élection présidentielle de 2012 et 75% pour celle de 2008, d'après un sondage de Levada.(©AFP / 28 janvier 2018 12h04)