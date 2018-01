Moscou - Un historien russe membre de l'ONG Memorial, Iouri Dmitriev, connu pour ses recherches sur les disparus de la terreur stalinienne, a été libéré samedi après plus d'un an en prison pour des accusations de pédophilie, dénoncées par l'organisation comme visant son travail."Tout ça, c'est grâce à vous. Merci à tous!", a déclaré l'opposant, remerciant ses soutiens lors d'un entretien téléphonique avec le média MBKh, créé par l'ex-oligarque en exil Mikhaïl Khodorkovski."Vers 08H00, il était chez lui", a déclaré à l'AFP son avocat Viktor Anoufriev, ajoutant que Iouri Dmitriev "est de bonne humeur. Il savait que nous allions gagner un jour".Me Anoufriev a qualifié cette remise en liberté de "pas vers la victoire", précisant toutefois que l'historien n'était pas autorisé à voyager. La prochaine audience devrait se tenir en février, a-t-il ajouté.Selon l'avocat, une telle décision de remise en liberté est rare pour les tribunaux russes et pourrait indiquer que l'accusation ne disposait pas de preuves suffisantes.M. Dmitriev, qui aura 62 ans dimanche, dirige l'antenne de Memorial en Carélie (région frontalière de la Finlande) et avait été arrêté le 13 décembre 2016 à Petrozavodsk.Cette ONG sous pression constante des autorités - la plus ancienne organisation russe de défense des droits de l'homme - ne cesse depuis de dénoncer une affaire montée "de toutes pièces" visant à porter atteinte à son travail mémoriel.Les enquêteurs l'accusent d'avoir notamment pris des images "pornographiques" de sa fille adoptive. Pour sa part, il assure avoir pris ces photos à des "fins médicales" pour suivre l'évolution de la fillette, qui était extrêmement maigre et maladive dès sa naissance.L'historien, qui rejette toutes les accusations, encourt jusqu'à 15 ans d'emprisonnement.Iouri Dmitriev a dressé pendant près de 30 ans de travail la liste de 40.000 noms de personnes exécutées et déportées en Carélie lors de la terreur stalinienne. Il est également à l'origine de la découverte de l'un des plus grands charniers de la région à Sandarmokh, où ont été fusillées environ 9.000 personnes.En 2003, il a établi les lieux de dernière sépulture de milliers de détenus ayant participé à la construction du canal de la mer Blanche entre 1931 et 1933. Trois ans plus tard, il a découvert les fosses communes comportant les corps des détenus du camp de travail des îles Solovki (Nord).(©AFP / 27 janvier 2018 13h23)