Russie: situation tendue autour d'une décharge de déchets polluants près de Moscou

Les autorités russes tentaient vendredi de calmer la colère d'habitants d'une petite ville près de Moscou, qui ont manifesté par milliers pour réclamer la fermeture d'une décharge de déchets polluants dont les émissions avaient provoqué des hospitalisation d'enfants.La mairie de Volokolamsk, ville de 20.000 habitants située à une centaine de kilomètres au nord-ouest de la capitale russe, a annoncé avoir commencé à distribuer des masques respiratoires à la population et mis en place un plan de surveillance de la situation, selon les agences russes.Les autorités ont également assuré que les habitants souffrant de désagréments pourraient se faire soigner dans des sanatoriums.Le ministère russe des Situations d'urgence a néanmoins jugé qu'il n'y avait "pas de nécessité" de mettre en place un régime d'exception ou d'organiser l'évacuation des habitants.Les habitants de Volokolamsk dénoncent depuis des mois les désagréments liés à la décharge voisine de Iadrovo, mise en exploitation en 1979, et dont les émissions toxiques ont affecté une cinquantaine d'enfants le 21 mars.Plusieurs milliers de personnes se sont encore rassemblées jeudi devant la mairie pour réclamer la mise en place d'un régime d'exception et la fermeture de la décharge.Les autorités ont promis de recouvrir la décharge de terre d'ici la fin du mois et d'installer un système de dégazage en juin.Mais la situation continue de s'aggraver: de nouvelles émissions toxiques ont eu lieu dans les nuits de mercredi et jeudi, forçant les autorités à reporter les cours dans les écoles.Une nouvelle manifestation pour réclamer des mesures de la part des autorités est prévue dimanche à Volokolamsk.Face à la multiplication des plaintes de Russes mécontents dans tout le pays ces derniers mois, les autorités ont reconnu que le système de mesure de la qualité de l'air était défaillant dans le pays.Faute de financements, ce système est tout simplement absent ou caduc faute d'avoir été modernisé depuis la chute de l'URSS.(©AFP / 30 mars 2018 11h24)