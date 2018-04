Russie: un hélicoptère s'écrase dans l'Extrême Orient, six morts

Moscou (Russie) - Six personnes sont mortes mercredi dans le crash d'un hélicoptère lors d'un vol d'entraînement à Khabarovsk, dans l'Extrême Orient russe, ont annoncé les autorités locales."Six personnes ont été tuées", a indiqué Pavel Kourniavka, un responsable médical, cité par l'agence publique Ria Novosti.L'hélicoptère Mi-8 s'est écrasé sans laisser de survivants en tentant d'effectuer un atterrissage d'urgence vers 11H00 locales (01H00 GMT) lors d'un vol d'entraînement à Khabarovsk, une ville de 600.000 habitants située à plus de 6.000 km à l'est de Moscou.L'hélicoptère, qui s'est écrasé avant de prendre feu dans un ravin situé à trois kilomètres de la zone d'atterrissage, appartenait à la compagnie Vostok, qui opère des appareils-cargo depuis Khabarovsk.Les services de secours ont diffusé des photographies de pompiers éteignant des débris calcinés au milieu d'une zone boisée."Tous les corps ont été retrouvés", a ajouté Alexandre Vitko, le ministre de la Santé local, tandis que les services de secours ont précisé avoir récupéré les deux boîtes noires de l'appareil.Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident, a annoncé le comité d'enquête russe, disant envisager le mauvais temps, un défaut technique ou une erreur de pilotage.Les accidents aériens, impliquant le plus souvent des hélicoptères, sont fréquents en Sibérie et dans l'Extrême-Orient russe.En novembre 2017, six personnes avaient ainsi été tuées dans le crash d'un petit avion qui s'est écrasé à l'atterrissage dans la région de Khabarovsk. Un an auparavant, 19 employés d'un gisement pétrolier ont trouvé la mort dans le crash d'un Mi-8 dans le Grand Nord russe.En 2015, un crash similaire avait fait 15 morts près de la ville sibérienne d'Igarka.(©AFP / 11 avril 2018 10h18)