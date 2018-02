Russie: une société de droits d'auteurs obtient 1,6 M EUR d'Hewlett-Packard

HEWLETT PACKARD

Moscou - Une société de droits d'auteurs russe, dirigée par le cinéaste Nikita Mikhalkov, a remporté lundi devant un tribunal de Moscou la dernière manche d'une querelle judiciaire qui l'oppose à la branche locale de la société informatique américaine Hewlett Packard.Un tribunal commercial de Moscou a confirmé en appel une décision selon laquelle Hewlett-Packard doit rembourser 108 millions de roubles (1,6 millions d'euros au taux actuel) de droits d'auteurs à cette société, a rapporté l'agence spécialisée Rapsi.Cette société de propriété intellectuelle collecte auprès des fabricants de produits audio-visuels un montant de 1% de leur prix de vente, appelé "taxe sur les disques", destinée à verser des droits d'auteurs aux artistes russes.Hewlett-Packard était accusé d'avoir importé des équipements audio-visuels en Russie entre octobre 2010 et juin 2015 sans reverser cette taxe à la société. La branche russe du groupe américain réfute ces allégations, selon l'agence RIA Novosti, et affirme qu'il n'y a pas de preuves de ces importations."Notre mission est de développer la culture juridique sur le marché de la musique russe, de soutenir l'évolution des industries cinématographiques et musicales nationales", indique cette société sur son site internet.Selon Rapsi, cette société a déjà obtenu des remboursements de droits d'auteurs à hauteur respectivement de 88,3 millions de roubles (1,3 million d'euros au taux actuel) et de 62,6 millions de roubles (910.000 euros) des branches locales des groupes américains Panasonic et Dell.Cette société est dirigée par le cinéaste Nikita Mikhalkov, qui a notamment réalisé "Soleil trompeur", un film sur le stalinisme qui lui a valu le Grand prix du Jury à Cannes en 1994 et l'Oscar du meilleur film étranger en 1995.Âgé de 72 ans, il reste très impliqué dans le secteur du cinéma russe. En janvier, Nikita Mikhalkov, qui affiche son soutien au président Vladimir Poutine, s'est mobilisé avec d'autres cinéastes et hommes politiques pour réclamer - avec succès - l'interdiction de la distribution en Russie de la comédie franco-britannique "La Mort de Staline".apo/nm/gib(©AFP / 26 février 2018 16h06)