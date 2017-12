RYANAIR HOLDINGS PLC

Berlin - Le parquet de Coblence (ouest) a annoncé l'inculpation jeudi de cinq responsables de sociétés de sous-traitance de la compagnie aérienne irlandaise Ryanair accusés de fraude aux cotisations sociales en Allemagne.L'enquête de la justice allemande, lancée à l'été 2016, visait les responsables de deux agences de recrutement britanniques travaillant pour le compte de Ryanair.Selon le parquet, les accusés "ont consciemment" décidé de ne pas déclarer 277 pilotes en Allemagne afin de ne pas avoir à s'acquitter de quelque six millions d'euros de cotisations obligatoires.Une enquête pour déterminer si la société irlandaise a incité ses intermédiaires à frauder est en cours, à ajouté le parquet.Interrogée par l'AFP, Ryanair a indiqué "collaborer pleinement avec le parquet de Coblence concernant ses enquêtes sur un petit nombre de pilotes qui ont pu faire des erreurs dans le calcul de leur assurance sociale et impôts".La compagnie irlandaise a ajouté respecter totalement la loi européenne et ne pas faire l'objet d'enquête de la part du parquet de Coblence.Par le passé, la compagnie a été condamnée par la justice française pour travail dissimulé.La compagnie aérienne irlandaise a par ailleurs fait face avant Noël à la première grève de ses pilotes de son histoire. Le mouvement, cantonné en Allemagne, a révélé le malaise d'une partie de cette catégorie de personnel qui intensifie depuis plusieurs mois ses revendications sur les conditions de travail et le dialogue social avec la hiérarchie, sur fond de départs de commandants et copilotes vers d'autres compagnies.dar-jbo/oaa/cn(©AFP / 28 décembre 2017 14h34)