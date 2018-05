S&P confirme les triple A suisse et néerlandais

Washington (awp/afp) - L'agence de notation S&P Global Ratings a confirmé vendredi les "AAA" de la Suisse et des Pays-Bas, soit la meilleure note pouvant être attribuée à un pays."Nous nous attendons à ce que l'économie suisse croisse à un rythme solide sur la période 2018-2021, grâce essentiellement à de fortes exportations et en raison de la diminution des pressions s'exerçant sur le taux de change du franc suisse", indique l'agence.Elle prévoit notamment un taux de croissance du PIB de 2,3% en 2018, puis de 1,7% en 2019 avant une modération dans les années suivantes.Dans le cas des Pays-Bas, le "AAA" a également été confirmé, S&P s'attendant à un taux de croissance de l'économie de 2,1% sur la période 2018-2021 et à une poursuite des excédents budgétaire et des comptes courants, même s'ils devraient quelque peu diminuer.La note AAA est actuellement attribuée par S&P à, outre la Suisse et les Pays-Bas, neuf autres pays (Allemagne, Australie, Canada, Danemark, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Singapour et Suède).afp/rp(AWP / 18.05.2018 23h25)