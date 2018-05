Zurich (awp) - L'agence de notation Standard & Poor's (S&P) a relevé le rating de crédit à long terme pour le spécialiste des matières premières Glencore à "BBB+" de "BBB". Le rating court terme est resté inchangé à "A-2", a souligné l'établissement financier américain mardi.La perspective est maintenue à "stable", ce qui signifie que Glencore dispose, selon S&P, d'une marge de manoeuvre financière suffisante, afin de réaliser des acquisitions de taille modérée et de poursuivre ses activités avec des prix moins favorables pour les matières premières.Glencore a maintenu son endettement plus faible qu'en 2015, tant sur le long terme et que de manière structurelle, ce qui signifie que la politique relative aux finances a été mise en oeuvre correctement, précise le commentaire.En outre, les spécialistes de S&P estiment que la société est en mesure de conserver ses chiffres clés actuels pour le crédit, même si les prix des matières premières reculent ou que les flux de liquidités se font plus faibles.hr/mk/ol/rp(AWP / 29.05.2018 18h00)