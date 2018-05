Vaduz (awp) - La Banque liechtensteinoise LGT a reçu de meilleures notes de l'agence de notation Standard & Poor's (S&P). La perspective a été relevée à "positive" de "stable" et confirmé le rating "A+". La marche des affaires a été solide au cours de l'année écoulée du point de vue de l'afflux de liquidités et la performance financière est saine, a souligné jeudi l'agence de notation dans un compte-rendu sur LGT et VP Bank.Les deux banques sont bien positionnées pour résister à la solide concurrence actuellement à l'oeuvre dans les services financiers. Les deux établissements ont accru leurs parts de marché et leurs moyens financiers sont suffisants pour des investissements supplémentaires dans l'informatique, les structures de conseil et des conseillers supplémentaires."En outre, nous nous attendons à ce que les deux banques soient des acteurs actifs de la consolidation actuellement à l'oeuvre dans la branche de la banque privée en Europe", précise S&P.jb/tp/ol/lk(AWP / 18.05.2018 10h30)