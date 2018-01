SAP ambitieux pour 2018, porté par la croissance du "cloud"

SAP

Berlin - L'éditeur allemand de logiciels SAP vise une nouvelle progression de ses ventes, des revenus du "cloud" et de ses marges en 2018, après avoir atteint ses objectifs sur l'année écoulée, a-t-il annoncé lundi.Le groupe de Walldorf (sud) a dégagé en 2017 un bénéfice après impôts de 4,05 milliards d'euros, en hausse de 12% sur un an, en normes comptables IFRS.Son bénéfice opérationnel a décru de 5% à 4,87 milliards d'euros, tandis que le chiffre d'affaires annuel a progressé de 6% sur un an à 23,46 milliards d'euros, soit dans la fourchette annoncée par le groupe en octobre.Ses recettes ont été tirées par un bond de 26% des abonnements au "cloud", système de gestion de données informatiques via internet, pendant que les logiciels classiques n'ont progressé que de 2% sur un an.Au quatrième trimestre, les revenus du "cloud" ont également grimpé de 20% sur un an pendant que ceux des logiciels reculaient de 2%, faisant grappiller 1% au chiffre d'affaires sur la période, qui s'est établi à 6,8 milliards d'euros.Entre octobre et décembre, le revenu après impôts a grimpé de 22% à 1,86 milliards d'euros et le revenu opérationnel a progressé de 1% à 1,96 milliard d'euros.Satisfait d'avoir atteint ses objectifs, déjà relevés en juillet et octobre derniers, le groupe vise pour 2018 une progression des recettes du "cloud" à 5 milliards d'euros, un chiffre d'affaires de 25 milliards et une hausse de sa marge opérationnelle.Les prévisions de SAP, qui a l'habitude de publier ses résultats sous deux normes comptables (IFRS et non IFRS, excluant certains coûts), sont toujours formulées en normes non IFRS et à taux de change constants.cfe/mcj(©AFP / 30 janvier 2018 07h04)