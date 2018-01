SAP débourse 2,4 mds USD pour le spécialiste du "cloud" Callidus

SAP

Berlin - L'éditeur de logiciel allemand SAP va débourser 2,4 milliards de dollars, soit 1,9 milliard d'euros, pour s'offrir le spécialiste américain du "cloud" Callidus Software, ont annoncé mardi les deux groupes.Ce rachat amical, "approuvé à l'unanimité par le directoire de Callidus", confirme l'ambition annoncée de SAP de grossir dans le stockage dématérialisé des données, source de revenus plus réguliers que les logiciels.SAP offre 36 dollars tout en numéraire par action Callidus, soit une prime de 21% par rapport au cours moyen depuis un mois, et compte financer l'opération en puisant dans ses fonds propres ainsi que dans un emprunt destiné aux acquisitions.Encore soumis à l'approbation des actionnaires de Callidus, entreprise californienne créée en 1996, ainsi qu'au feu vert des autorités de la concurrence, ce rachat devrait être finalisé "au deuxième trimestre", prévoient les deux groupes.Il devrait apporter en 2019 "une contribution positive" au résultat par action du premier éditeur européen de logiciels basé à Walldorf (sud de l'Allemagne), concurrent du géant américain Oracle.Depuis plusieurs années, SAP ne fait pas mystère de son intention de s'imposer dans le "cloud", système de gestion de données informatiques via internet et un abonnement mensuel, source de revenus récurrents.Ce modèle s'oppose à son coeur traditionnel de métiers, les logiciels dits "classiques", vendus en une fois via des licences chères et laissant les entreprises gérer leurs données via leurs propres serveurs.cfe/ggy(©AFP / 30 janvier 2018 06h28)