SAP: résultat 1T solide et prévisions annuelles en hausse grâce au projet de rachat de Callidus

Berlin - L'éditeur de logiciels professionnels allemand SAP a annoncé mardi des prévisions annuelles en hausse, après un bénéfice net qui s'est envolé au premier trimestre et le développement de l'activité de gestion de la relation clients, après le rachat du spécialiste américain Callidus.De janvier à mars, les souscriptions dans le cloud - la location de logiciels en ligne - et les recettes liées aux services d'assistance (en normes comptables IFRS) ont augmenté de 18%, à 1,07 milliard d'euro, tandis que celles liées à la cessation de licences de ces logiciels ont reculé de 4%.Le chiffre d'affaires total de SAP au premier trimestre a stagné, passant en un an de 5,28 à 5,26 milliards d'euros sur cette période, conforme aux attentes des analystes de Factset qui avaient prévu pour le premier trimestre de cette année un chiffre d'affaires de 5,3 milliards d'euros.La bonne surprise vient du côté de la rentabilité et du résultats net, en hausse de 33% par rapport au premier trimestre dernier, à 708 millions d'euros, principalement grâce à un effet comptable, SAP ayant adopté en janvier dernier les normes IFRS 15. En normes non IRFS, le profit du groupe allemand baisse en réalité de 2% à 868 millions d'euros."La dynamique continue pour SAP, grâce à notre tiercé gagnant, la hausse rapide du cloud, des ventes solides dans le logiciel, et des revenus opérationnels en pleine croissance", s'est félicité le patron du groupe, Bill McDermott dans un communiqué.Le dirigeant américain du groupe allemand estime par ailleurs qu'au vu de ces résultats, "SAP va faire preuve d'audace, y compris dans des marchés (nouveaux pour le groupe ndlr) comme la gestion de relations clients".SAP a annoncé en effet en janvier vouloir finaliser "au deuxième trimestre" l'acquisition de Callidus Software, entreprise californienne spécialisée dans la gestion dématérialisée de relations clients (GRC), soit sa première opération de croissance externe en trois ans et demi.Pour prendre son envol vers le cloud, SAP a sacrifié pendant plusieurs exercices consécutifs ses marges et renoue avec prudence avec la rentabilité.Pour 2018, le principal concurrent de l'américain Oracle a donc relevé ses prévisions. SAP dit s'attendre à des recettes dans le cloud entre 4,95 et 5,15 milliards d'euros (non IFRS), contre une fourchette de 4,8 à 5,0 milliards d'euros précédemment mentionnée. Son chiffre d'affaires global doit s'établir entre 24,80 et 25,30 milliards d'euros, contre 23,4 milliards enregistrés l'an dernier.dar/dac/nas(©AFP / 24 avril 2018 06h17)