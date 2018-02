SAP va reverser 40% de ses bénéfices à ses actionnaires

SAP

Francfort - L'éditeur de logiciels professionnels allemand SAP a proposé mercredi à ses actionnaires un dividende par action augmenté au titre de 2017 et compte dorénavant leur reverser chaque année plus de 40% des bénéfices réalisés.Le dividende proposé pour l'année 2017 s'établit à 1,40 euro pas action, soit une hausse de 12% par rapport à celui de 1,25 euro versé pour l'année 2016.Au total, le groupe de Walldorf (sud) a dégagé sur l'ensemble de l'exercice un bénéfice après impôts de 4,05 milliards d'euros, lui aussi en hausse de 12% par rapport à 2016.Le dividende versé représentera, comme l'an dernier, 41% du bénéfice.De plus, SAP "a relevé sa politique de dividende et a l'intention de distribuer 40% ou plus du résultat net consolidé après impôt", annonce-t-il dans un communiqué.Jusqu'à présent, les actionnaires devaient recevoir au moins 35% du résultat distribuable.La présente proposition de dividende sera soumise au vote lors de l'assemblée générale du groupe le 17 mai à Mannheim (ouest).jpl/cfe/LyS(©AFP / 21 février 2018 14h56)