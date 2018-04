SES confirme ses objectifs malgré des résultats 1T en baisse

SES

Paris - L'opérateur européen de satellites SES a vu son bénéfice net baisser de 23,5% au premier trimestre, à 98,2 millions d'euros, notamment du fait de taux de change négatifs, mais a confirmé vendredi ses objectifs pour l'exercice en cours.Sur les trois premiers mois de l'année, le groupe luxembourgeois a vu son chiffre d'affaires se replier de 11,7% (-4,7% à taux de change constants) à 477,6 millions d'euros."Je suis particulièrement satisfait de constater que la croissance sous-jacente que nous avions anticipée sur notre activité réseaux professionnels est présente, alimentée par de bonnes performances de la mobilité aéronautique et les services aux gouvernements", a commenté dans le communiqué le nouveau PDG de SES, Steve Collar, arrivé à la tête du groupe en février.Les "revenus sous-jacents" du groupe correspondent au chiffre d'affaires de son coeur d'activité (vente de capacités satellitaires et services et équipements associés), une fois exclus les effets de variations périodiques.Les analystes de Jefferies ont souligné une "bonne performance malgré les attentes", avec en particulier "la performance de la vidéo (qui) sera vue positivement".Ces résultats étaient salués par les investisseurs: le titre SES s'appréciait de 10,54% à 13,01 euros vers 11H50 (09H50 GMT) à la Bourse de Paris.Principale activité du groupe, le segment vidéo a vu son chiffre d'affaires baisser de 3,8% (à taux de change constants) à 324,4 millions d'euros, malgré une hausse de 2% du nombre de chaînes distribuées et même de 7% des chaînes haute et très haute définition.Le segment réseaux, qui regroupe les services de connectivité et ceux aux gouvernements, accuse un recul de 4,5% à taux de change constants, à 153 millions d'euros. Mais il ressort en hausse de 8,5% une fois exclue la contribution de la vente de capacité à Global Eagle Entertainment, grâce notamment à "une forte demande des fournisseurs de services aéronautiques en Amérique du Nord", où l'internet en vol est autorisé.Indice important dans l'industrie satellite, les capacités de SES sont en augmentation avec le lancement réussi durant le trimestre du satellite SES-14, pour la vidéo et la mobilité, et de SES-16/GovSat-1, spécialisé dans les services aux gouvernements, ainsi que 4 satellites de sa branche O3b.Au titre des perspectives, le groupe a confirmé ses objectifs pour l'exercice en cours. Il attend une baisse des ventes de sa branche vidéo mais une hausse pour sa branche réseaux. Il s'attend par ailleurs à une diminution de sa marge d'Ebitda (excédent brut d'exploitation) avant une remontée en 2019.els/soe/esp(©AFP / 27 avril 2018 10h05)