SES (satellites): départs du PDG et du directeur financier

SES

Paris - L'opérateur privé luxembourgeois de satellites de télécommunications SES a annoncé lundi le départ de son PDG Karim Michel Sabbagh et celui de son directeur financier Padraig McCarthy avec effet le 5 avril, jour de l'assemblée générale du groupe.Steve Collar, actuel directeur de SES Networks, a été désigné nouveau président-directeur général du groupe, selon un communiqué.Le conseil d'administration a accepté la décision de Karim Michel Sabbagh de quitter son poste de PDG "pour passer du temps avec sa famille et s'engager dans une nouvelle voie", indique le groupe.L'actuel directeur financier de l'opérateur de satellites O3b Networks Andrew Browne, qui fut directeur financier de SES entre 2010 et 2013, reprendra ces mêmes fonctions et remplacera Padraig McCarth qui a annoncé son intention de prendre sa retraite en 2018, selon la même source.Pour assurer "une transition en douceur", les deux responsables désignés travailleront ces prochaines semaines avec Karim Michel Sabbagh et Padraig McCarthy. Ils ne prendront officiellement leurs fonctions que le 5 avril, jour de l'assemblée générale.Un successeur à Steve Collar à la tête de SES Networks sera nommé "en temps voulu", ajoute le groupe."Nous nous focaliserons sur une exécution forte sur le court terme, nous continuerons à mettre en place des services différenciés à nos clients et resterons axés sur la réalisation à long terme de notre stratégie avant-gardiste", a déclaré M. Collar dans le communiqué.pan/ys/tq/spi(©AFP / 12 février 2018 08h17)