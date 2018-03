SFS avec une forte hausse du bénéfice en 2017, dividende relevé

(synthèse)Zurich (awp) - Le métallurgiste SFS a connu en 2017 une forte hausse de sa rentabilité et du bénéfice. Le conseil d'administration propose un relèvement du dividende. L'exercice écoulé a été marqué par l'intégration de Tegra Medical, racheté en 2016. La croissance devrait se tasser cette année.Le bénéfice net s'est inscrit à 159,1 mio CHF, ce qui représente une hausse de plus de 27% sur un an, indique vendredi le transformateur saint-gallois de métaux et producteur de solutions d'assemblage. Le groupe publie pour la première fois ses résultats avec la norme comptable Swiss Gaap Fer.L'assemblée générale du 25 avril devra se prononcer sur un dividende de 1,90 CHF, contre 1,75 CHF au titre de l'exercice précédent.Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (Ebita) ajusté a crû de 10,7 à 235,8 mio CHF. Cet indicateur a été adapté suite à la cession d'activités en 2016. La marge Ebita ajustée a cédé 0,4 point de pourcentage à 14,4%.Les résultats publiés par SFS sont conformes aux prévisions du consensus AWP. Les analystes ont pris en considération les chiffres aux normes IFRS pour établir leurs estimations. Le montant du dividende dépasse légèrement les attentes.En janvier, le groupe avait publié une chiffre d'affaires, incluant l'intégration de Tegra Medical, en hausse 13,7% à 1,63 mrd CHF. La croissance organique a atteint 7,4%.Dans son communiqué, SFS rappelle qu'il mène une transformation importante de l'unité Fastening Systems. Les économies déploieront leurs effets dans les années à venir, assure le groupe saint-gallois.Les fluctuations de change ont également pesé sur la performance. L'appréciation de l'euro a entraîné une hausse des frais d'approvisionnement. Des hausses de prix n'ont pu être répercutés sur les clients que tardivement.PRIORITÉ À LA CROISSANCE ORGANIQUEPrincipale unité, Engineered Components a réalisé une bonne année, marquée par un Ebita de 186,0 mio CHF (+12,4%) et des recettes, dévoilées en janvier, de 938,2 mio (+20%).La division Fastening Systems a vu sa rentabilité s'étioler. L'Ebita s'est replié de 7,4% à 31 mio CHF. Les ventes avaient bondi de 8,2% à 401,0 mio CHF. La direction assure que cette activité affichera une marge Ebita supérieure à 10% cette année ou en 2019 au plus tard. En 2017, cet indicateur s'est élevé à 7,7%.Troisième activité en termes de volumes, Distribution & Logistics a dégagé un Ebita de 30 mio CHF, amélioré de 10,7%, pour un chiffre d'affaires de 328,9 mio (+3,2%).Pour 2018, le groupe basé à Heerbrugg table sur une croissance des recettes de 5% à 7% et une marge Ebita supérieure à celle de 2017.La progression des ventes sera avant tout organique. Aucune acquisition d'importance n'est prévue, a indiqué en conférence de presse le directeur général (CEO) Jens Breu. SFS entend toutefois ne pas laisser passer une bonne opportunité si elle venait à se présenter.Les acquisitions les plus probables pourraient être réalisées dans le domaine des composants pour la technique médicale. Ces activités ont atteint une masse critique après la reprise de Tegra Medical, selon le CEO. Elles devraient à terme contribuer à au moins 10% du chiffre d'affaires, contre 6,4% actuellement.Les analystes ne s'attendaient pas à de grandes surprises suite aux prévisions très précises formulées en janvier. Les commentaires se cristallisent ainsi autour des prévisions, qui divisent. Vontobel les qualifie de positives, tandis que Baader Helvea affirme qu'elles sont "prudentes". La Banque cantonale de Zurich va relever ses estimations, sur la base d'objectifs "plus optimistes" qu'escompté.Les investisseurs semblaient convaincus par la performance du groupe. A 11h30, le titre SFS gagnait 2,0% à 109,50 CHF, dans un SPI en très légère progression (+0,08%).fr/jh(AWP / 09.03.2018 12h10)