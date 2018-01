SFS: solide croissance organique en 2017, léger abaissement de la marge attendue

(dépêche actualisée avec cours de clôture)Zurich (awp) - Le métallurgiste SFS a enregistré une solide croissance organique en 2017 et les ventes ont également profité de l'intégration de Tegra Medical, racheté en 2016. Toutefois, la marge de rentabilité attendue a fait l'objet d'un léger abaissement d'objectif pour l'exercice écoulé.Le chiffre d'affaires, incluant l'intégration de Tegra Medical, a bondi de 13,7% à 1,63 mrd CHF, tandis que la croissance organique s'est portée à 7,4%, souligne la société vendredi. Les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 1,60 mrd CHF.Le résultat opérationnel ajusté (Ebita) a progressé de 12,5%, d'après des chiffres provisoires. La marge afférente devrait s'inscrire dans le bas de la fourchette des objectifs de l'entreprise, entre 14,2% et 15,2%. Précédemment, il était attendu dans la moitié haute de cette fourchette.Les fluctuations de change ont eu un impact positif de 0,5% sur les ventes tandis que la consolidation d'acquisitions a contribué a hauteur de 5,8%.Tous les segments ont contribué à la bonne performance. La division Engineered Components, la plus importante, a connu la plus forte croissance des ventes (+20,5%), portée par Tegra Medical et par un développement dynamique des activités Automobile et Electronique. Toutefois, des dépenses facturées en avance et des retards de projets ont temporairement pesé sur la rentabilité.La division Fastening Systems a vu ses ventes croître de 8,0%, profitant d'une solide demande dans la construction en Europe et en Amérique du Nord. Des gains de parts de marché ont été obtenus et des projets de transformation, proches de leur réalisation, permettront d'économiser des coûts dans le futur.Enfin, le segment Distribution & Logistics a également renforcé sa position sur le marché avec une hausse de 3,2% de son chiffre d'affaires.RENFORCEMENT EN AMÉRIQUE DU NORDEn termes géographiques, la région Amériques a vu son chiffre d'affaires bondir de près de 40% grâce à l'intégration de Tegra Medical à 281,4 mio CHF. L'Asie (+16,6%), l'Europe (+8,3%), la Suisse (+4,8%) ont également enregistré une solide croissance, tandis que le segment Afrique/Australie est resté stable.Bien que la société attribue le repli de sa rentabilité à des facteurs temporaires tels que des retards de projets et des avances de paiements, les analystes de Baader Helvea tablent sur des objectifs de marge Ebita plus bas pour 2018.SFS a enregistré une solide marche des affaires avec une croissance dans tous ses segments de marché, note Vontobel dans un commentaire plus optimiste. Si les objectifs de marge Ebita ont été revus à la baisse pour 2017, les analystes s'attendent toutefois à ce que celle-ci se reprenne en 2018.La copie rendue par SFS n'a pas été du goût des investisseurs. A la Bourse suisse, la nominative SFS a clôturé en recul de 4,2% à 115,10 CHF, après avoir plongé à 114,20 CHF, alors que la moyenne du marché (SPI) a enregistré une hausse de 0,33%.ol/fr/lk(AWP / 26.01.2018 17h37)