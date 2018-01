SFS: solide croissance organique en 2017

Zurich (awp) - Le métallurgiste SFS a enregistré une solide croissance organique de 7,4% en 2017. Le chiffre d'affaires, incluant l'intégration de Tegra Medical, a bondi de 13,7% à 1,63 mrd CHF, a indiqué la société vendredi.Les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 1,598 mrd CHF.Les fluctuations de change ont eu un impact positif de 0,5% sur les ventes tandis que la consolidation d'acquisitions a contribué a hauteur de 5,8%.Tous les segments ont contribué à la bonne performance. La division Engineered Compenents, la plus importante, a connu la plus forte croissance des ventes (+20,5%), suivie par Fastening Systems (+8,0%) et enfin Distribution & Logistics (+3,2%).En termes géographiques, la région Amériques a vu son chiffre d'affaires bondir de près de 40% grâce à l'intégration de Tegra Medical à 281,4 mio CHF. L'Asie (+16,6%), l'Europe (+8,3%), la Suisse (+4,8%) ont également enregistré une solide croissance, tandis que le segment Afrique/Australie est resté stable.Le résultat opérationnel ajusté (Ebita) a progressé de 12,5%, d'après des chiffres provisoires. La marge afférente devrait s'inscrire dans le bas de la fourchette des objectifs de l'entreprise, entre 14,2% et 15,2%. Précédemment, il était attendu dans la moitié haute de cette fourchette.ol/fr(AWP / 26.01.2018 07h35)