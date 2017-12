SGKB: le CEO table sur un résultat d'intérêts stable

Saint-Gall (awp) - L'environnement de taux bas n'inquiète pas la Banque cantonale de Saint-Gall (SGKB). La pression sur les taux d'intérêts subsiste, mais la banque sera en mesure de maintenir son résultat des intérêts au même niveau, car la croissance des prêts compense l'influence négative des taux bas, a commenté le directeur général Roland Ledergerber, interviewé jeudi par le St. Galler Tagblatt.Le CEO ne voit pas encore de reprise de la demande de crédit, car les entreprises tendent actuellement à investir en prélevant sur leurs fonds propres grâce à une bonne marche des affaires. Le patron voit aussi un net ralentissement sur le marché immobilier.Le portefeuille des crédits de l'institut est "extraordinairement sain". La valorisation et les ratings montrent une progression constante et les indicateurs comme les défauts de crédit ou les crédits pourris sont à leurs plus bas niveau.uh/rp(AWP / 28.12.2017 20h00)