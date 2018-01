SGS a connu une nette croissance en 2017, dividende relevé

Genève (awp) - SGS a dégagé en 2017 un bénéfice après minoritaires en hausse de 14,4% sur un an, à 621 mio CHF. Le spécialiste genevois de l'inspection et de la certification va proposer un relèvement du dividende à 75 CHF, contre 70 CHF l'année dernière, indique-t-il mardi. Pour 2018, la direction confirme ses perspectives de croissance organique solide.L'année dernière a été marquée par douze acquisitions. SGS a réalisé un chiffre d'affaires de 6,35 mrd CHF, en hausse de 6,1%. La croissance organique s'est élevée à 5,4%.Ajusté de l'amortissement des acquisitions et des éléments non-récurrents, le résultat d'exploitation (Ebit) s'est fixé à 969 mrd CHF, ce qui représente une hausse de 5,4%.Le chiffre d'affaires et le dividende mis à part, les chiffres dévoilés par SGS s'inscrivent dans le bas de la fourchette des prévisions.Une croissance organique solide, une amélioration des marges et une forte génération de liquidités sont attendues pour l'exercice en cours.fr/ol(AWP / 23.01.2018 07h17)