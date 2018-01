SGS a connu une nette croissance en 2017, dividende relevé

(ajoute détails sur les divisions)Genève (awp) - SGS a dégagé en 2017 un bénéfice attribuable aux actionnaires en hausse de 14,4% sur un an, à 621 mio CHF. Le spécialiste genevois de l'inspection et de la certification va proposer un relèvement du dividende à 75 CHF, contre 70 CHF l'année dernière, indique-t-il mardi. Pour 2018, la direction confirme ses perspectives de croissance organique solide.SGS a réalisé un chiffre d'affaires de 6,35 mrd CHF, en hausse de 6,1%. A taux de change constants (tcc), la progression a atteint 5,4%. La croissance organique s'est élevée à 4,2%.L'année dernière a été marquée par douze acquisitions pour un montant total de 40 mio et qui ont contribué à hauteur de 1,2% à l'augmentation des recettes.Ajusté de l'amortissement des acquisitions et des éléments non-récurrents, le résultat d'exploitation (Ebit) s'est fixé à 969 mrd CHF, ce qui représente une hausse de 5,4%.Le chiffre d'affaires et le dividende mis à part, les chiffres dévoilés par SGS s'inscrivent dans le bas de la fourchette des prévisions.Dans le détail des divisions, le domaine Transportation a bénéficié d'une demande soutenue des constructeurs automobiles, de l'exécution d'importants contrats d'inspection, mais aussi de l'activité examen de conduite en France. Les recettes ont gonflé de 11,6%.La croissance est juste supérieure à 10% pour Consumer and Retail, dopé notamment par les segments électrique, électronique, cosmétique, soins personnels ou encore ménage. Toutes les autres unités ont connu des progressions du chiffre d'affaires inférieures à 10%.SGS a dû inscrire une dépréciation de l'écart d'acquisition de 30 mio USD en Amérique du nord dans l'activité Industrial. Cette dernière a connu des difficultés dans le secteur gazier et pétrolier, liée aux reports et à la réduction de travaux d'entretien d'installations, voire même la mise à l'arrêt de celles-ci, explique le groupe genevois dans son communiqué.A fin décembre, le flux de trésorerie affichait 987 mio CHF. La dette a été réduite de 5,2% à 698 mio CHF.Une croissance organique solide, une amélioration des marges et une forte génération de liquidités sont attendues pour l'exercice en cours. Dans son communiqué, SGS affirme être sur la bonne voie pour atteindre son objectif de croissance à l'horizon 2020.fr/jh(AWP / 23.01.2018 07h46)