SGS acquiert le belge Laboratoire de Contrôle et d'Analyse

Zurich (awp) - Le spécialiste de l'inspection et de la certification SGS acquiert le Laboratoire de Contrôle et d'Analyse (LCA) basé en Belgique. La société, non cotée, a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 1 mio EUR en 2017, indique SGS jeudi. Le montant de la transaction n'est pas dévoilé.Le LCA réalise des tests chimiques et microbiologiques et propose des services de conseils aux groupes pharmaceutiques à l'international pour se mettre en conformité avec les procédures belges et européennes. Le laboratoire est certifié "bonnes pratiques de fabrication" et ISO 17025."L'acquisition s'inscrit dans notre stratégie de croissance 2020 sur les segments agriculture et agroalimentaire, qui met l'accent sur les services de laboratoires", a souligné Frankie Ng, directeur général de SGS, cité dans le communiqué.ol/jh(AWP / 11.01.2018 07h21)