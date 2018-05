SGS coopère avec American Bureau of Shipping et Gold Tank Inspection Service

Genève (awp) - Le spécialiste de l'inspection de marchandises SGS va collaborer avec l'American Bureau of Shipping (ABS) et Gold Tank Inspection Service. Cela permettra de développer l'offre dans l'inspection de citernes et de conteneurs, a indiqué le groupe genevois jeudi. Les détails financiers de cette collaboration ne sont pas révélés. Les nouveaux services seront proposés aux clients en Europe, en Amérique du nord et du sud et en Asie.yr/jb/rp/jh(AWP / 17.05.2018 15h08)