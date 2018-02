Genève (awp) - Le groupe SGS a procédé à l'acquisition pour un montant non spécifié de Skin Investigation and Technology (SIT). Fondée en 1997 et basée à Hambourg, la société se veut un des fers de lance allemands de la recherche et des essais dermatologiques pour l'industrie cosmétique et des soins, indique lundi le spécialiste genevois de l'inspection et de la certification.L'entreprise en mains privées compte 25 salariés et affiche pour 2017 un chiffe d'affaires de 3 mio EUR. "Cette acquisition permet à SGS d'étendre son portefeuille Consumer and Retail dans le secteur du test dermatologique", s'est félicité son directeur général (CEO) Frankie Ng, cité dans le communiqué.buc/jh(AWP / 12.02.2018 07h17)