SGS s'empare du belge Oleotest

Zurich (awp) - Le groupe SGS annonce jeudi l'acquisition du laboratoire belge Oleotest. Basé à Anvers et en mains privées, Oleotest a généré en 2017 un chiffre d'affaires d'environ 1,5 mio EUR, précise le numéro un de l'inspection et de la certification dans son communiqué. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été divulgués."Cette acquisition garantit un accès rapide dans un segment complémentaire pour les analyses chimiques, renforçant notre position de leader dans le secteur Agriculture, Alimentation et Vie en Belgique", s'est félicité Frankie Ng, directeur général (CEO) de SGS.La reprise d'Oleotest est la cinquième acquisition réalisée par le groupe genevois depuis le début de l'année et la deuxième en Belgique, après celle de LCA en janvier.buc/al(AWP / 05.04.2018 07h12)