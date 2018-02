SGS s'empare du laboratoire d'analyse allemand TraitGenetics

Genève (awp) - Le spécialiste de l'inspection et de la certification SGS acquiert la société TraitGenetics. Le laboratoire allemand est actif dans le développement et l'analyse de marqueurs moléculaires utilisés dans la recherche sur la sélection végétale, indique vendredi le groupe genevois.Basée à proximité de Berlin, TraitGenetics a généré en 2017 un chiffre d'affaires de 3,5 mio EUR et emploie 17 personnes. A sa création en 2000, l'entreprise était une émanation du Leibniz Institute.Cette acquisition va permettre d'élargir les compétences de SGS dans la sélection des plantes et renforcer le soutien aux clients souhaitant raccourcir le délai de commercialisation dans le secteur des semences, affirme le directeur général (CEO) Frankie Ng, cité dans le communiqué.fr/ol(AWP / 02.02.2018 07h20)