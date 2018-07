SHL Telemedicine: les deux principaux actionnaires constituent un groupe

(3e paragraphe nouveau, ajoute cours de Bourse)Zurich (awp) - Les deux principales actionnaires de SHL Telemedicine, la Chinoise Cai Mengke (29,85% des droits de vote) et la Hongkongaise Kun Shen (25,02%), ont conclu en date du 29 juillet dernier un pacte leur permettant de constituer un groupe disposant d'une majorité absolue.L'unique motivation à la constitution de ce groupe d'actionnaires est de se conformer à l'obligation signifiée en début d'année par la Commission des offres publiques d'acquisition (Copa) à ces deux protagonistes de déposer une offre sur l'ensemble du capital de la société israélienne, cotée sur SIX.Déjà majoritaire avec 54,87% des voix, le groupe ne sera subséquemment pas contraint d'étendre son emprise sur SHL, précise le communiqué publié mardi. Chacune des parties demeurera libre d'exercer ses droits de vote comme bon lui semble.L'affaire remonte à août 2017. La Copa avait alors reçu une plainte déposée par Nehama et Yoram Alroy Investment ainsi qu'Elon Shalev. Les plaignants exigeaient la soumission d'une offre publique d'achat obligatoire sur la société, considérant que Himalaya TMT Fund, Himalaya Asset Management, Xiang Xu, Kun Shen et Cai Mengke agissaient de concert.A 10h36, la nominative SHL Telemedicine s'adjugeait 7,9% à 8,20 francs, dans un SPI en retrait marginal de 0,08%.jh/buc(AWP / 31.07.2018 10h55)