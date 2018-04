SHL Telemedicine: six candidats au conseil, dont un fondateur, recalés

Zurich (awp) - SHL Telemedicine délivre jeudi le résultat de son assemblée générale qui s'est tenue ce jour. Le co-fondateur Elon Shalev, qui briguait un nouveau mandat, fait partie des nombreux recalés du conseil d'administration. La Hongkongaise Shenlu Xu, fille de la directrice de Himalaya Asset Management Xiang Xu, avait décidé de ne pas se représenter.A côté de ces deux partants, les frères Erez et Yariv Alroy - qui figurent également au rang des co-fondateurs et ont longtemps exercé en qualité de co-directeurs généraux - de même que Ziv Carthy, Elad Magal et Erez Nachtomy se sont également vu refuser une (ré)intégration au sein de l'organe de surveillance.Le conseil sera finalement composé du président Xuewen Wi, ainsi que des autres sortants Yi He, Amir Lerman et Cailong Su, ainsi que des nouveaux venus Yuan-Hsun Lo et Yirong Qian.jh/buc(AWP / 12.04.2018 18h18)