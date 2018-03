SHL confirme le retour aux bénéfices en 2017

Zurich (awp) - Le spécialiste de la télémédecine SHL a confirmé mardi le retour dans les chiffres noirs en 2017, après avoir fait état de résultats positifs au premier semestre. La direction de la société israélienne, cotée à la Bourse suisse, n'a pas formulé d'objectif pour le nouvel exercice.Le chiffre d'affaires a progressé de 3,9% à 37,0 mio USD, malgré un fort repli en Allemagne (-19,3%) dû à des effets de change négatifs et une progression en Israël (+4,6%), a précisé SHL dans un communiqué. Hors effet des devises, les recettes sont restées stables.Le résultat d'exploitation (Ebit) est repassé en territoire positif à 4,1 mio USD, après une perte opérationnelle de 4,8 mio un an plus tôt. Au niveau du résultat net, le groupe a dégagé un profit 2,4 mio, contre une perte de 11,1 mio en 2016. Ces chiffres incluent un versement de 3,3 mio issu du règlement judiciaire de la fusion avortée avec le chinois Shanghai Jiuchuan.Le groupe a par ailleurs réussi à stopper l'hémorragie de liquidités, en enregistrant des flux de trésorerie disponibles de 10,5 mio USD, après des reflux en 2016."Nous avons réussi le retour à l'équilibre grâce à des efforts importants (et) SHL est de nouveau en position de force", a indiqué le directeur général (CEO) Yoav Rubinstein.Grâce au retour à la rentabilité, la société va être en mesure d'évaluer comment faire progresser ses activités, notamment par l'utilisation de nouvelles technologies et l'entrée sur de nouveaux segments d'activité, a ajouté le patron.al/rp(AWP / 27.03.2018 08h05)