SHL: départ d'un administrateur sur fond de querelle d'actionnaires

(ajoute contexte)Zurich (awp) - Le spécialiste de la télémédecine SHL a enregistré le départ de Xuequn Qian, administrateur indépendant siégeant au conseil d'administration de la société israélienne cotée à la Bourse suisse, a-t-elle annoncé lundi. La prochaine assemblée générale sera chargée de lui trouver un remplaçant.Xuequn Qian avait été nommé à ce poste en juin 2017 pour trois ans, mais il a démissionné le 9 février dernier, a ajouté SHL dans un communiqué sans plus de précision sur les raisons de son départ anticipé. La date de la prochaine assemblée générale n'est pas encore connue.SHL se trouve dans le viseur de la Commission des offres publiques d'achat (Copa), qui a exigé fin janvier des principaux actionnaires qu'ils fassent une offre publique d'achat sur la société.Le groupe d'actionnaires concerné par les exigences de la Copa est composé de Cai Mengke, Xiang Xu, Himalaya (Cayman Islands) TMT Fund, Himalaya Asset Management et Kun Shen, aux mains d'investisseurs chinois, détenant ensemble plus de 50% des titres. Ils seront obligés de soumettre une offre publique d'achat sur toutes les actions de SHL Telemedecine dans les deux mois à venir.L'affaire remonte à août 2017. La Copa avait alors reçu une plainte de Nehama & Yoram Alroy Investment ainsi qu'Elon Shalev. M. Shalev est co-fondateur de l'entreprise et vice-président du conseil d'administration. Les plaignants exigeaient la soumission d'une offre publique d'achat obligatoire à 8,70 CHF par action sur la société.La demande de Nehama & Yoram Alroy Investment concernant la suspension des droits de vote de Cai Mengke et de Kun Shen a été rejetée, mais les plaignants ont fait appel de la décision.SHL est principalement en mains d'investisseurs chinois et israélien. Près de 30% sont détenus par l'entrepreneuse chinoise Cai Mengke, 25,02% par Kun Shen et 23,05% par Alroy Group.al/jh(AWP / 12.02.2018 08h37)